Norrköping: Misshandel i Klockartorpet

Strax efter kl 02 i natt inkom samtal till polisen om att det var slagsmål utanför en adress i Klockartorpet i Norrköping. Flera polispatruller sändes till platsen. På plats anträffades en person skadad. Han fördes till sjukhus i ambulans. I anslutning till platsen anträffades tre personer som misstänktes vara inblandade i misshandeln och dessa greps. De gripna är i 25-års åldern. I nuläget är det inte klarlagt vad som ligger bakom brottet och inte heller de inblandades koppling till varandra.

