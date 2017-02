Härjedalen: Singelolycka utanför Ljusnedal

En personbil har kört av vägen och hamnat på taket på länsväg 532 straxt norr om Ljusedal utanför Funäsdalen. Enligt uppgifter ska ingen person finnas kvar i fordonet och det är oklart om någon har skadats.

