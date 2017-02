Norrköping: Man gripen för misshandel

Polisen kallades till en campingplats i Norrköpings kommun med anledning av en misshandel. En anställd ska ha blivit slagen i ansiktet av en boende. En man i 40-årsåldern greps, misstänkt för misshandel. Orsaken till misshandeln är oklar. Enligt anmälan ska det ha skett oprovocerat.

Both comments and pings are currently closed.