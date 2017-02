Norrköping: Singelolycka vid Kopparbo

En personbil ska ha kört av vägen och krockat med ett träd i närheten av Kopparbo i Kolmården. Tre personer ska vara drabbade men samtliga ska enligt tidiga uppgifter ha tagit sig ur fordonet. Det fanns inledningsvis inga rapporter om personskador uppger polisen.

