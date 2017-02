Arboga: En död flera svårt skadade i olycka

En svår trafikolycka inträffade vid 19-tiden på E18 utanför Arboga i höjd med trafikplats Gräsnäs. Ambulanser från både Västmanland och Örebro län skickades till platsen. Enligt uppgifter ska minst en personbil, en buss samt en betongbil varit inblandade i olyckan. Minst en person har omkommit och 15 personer förts till sjukhus, flera av dessa med svåra skador.

