Gullspång: Lastbilsolycka på E20

En lastbilsolycka inträffade vid 00,30-tiden på E20 strax norr om Hova. Enligt uppgifter ska släpet fastnat i vajerräcket. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada vid händelsen.

