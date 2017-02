Norrköping: Singelolycka i Kneippenrondellen

En singelolycka inträffade straxt efter 01.30 i Kneippenrondell i Norrköping. Enligt uppgifter ska en personbil kört rakt in i rondellen och in i ett träd. Om någon person kom till skada vid olyckan har inte framkommit.

