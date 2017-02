Arboga: Lastbilsförare smet från olycka

En polispatrull anträffade delar från en lastbil som precis kört in i ett mitträcke på E18 i höjd med Kartbacken mellan Arboga och Köping. Lastbilen lämnade trafikolyckan utan att rapportera detta. Efter ca 45min så anträffades lastbilen i Västerås. Föraren delgavs misstanke om vårdslöshet i trafik och smitning från trafikolycksplats. Lastbilen och släpet hade skador efter vajerräcket men var fortfarande körbar. Föraren har tagits med till stationen för ytterligare förhör samt kontakt med åklagare uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.