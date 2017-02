Malmö: Handgranat anträffad

I sökandet efter ett skjutvapen i en damm i Pildammsparken i Malmö anträffade polisen en misstänkt handgranat. Kustbevakningen avbröt omedelbart dykningarna och föremålet fördes i land i en plastlåda som drogs in till kanten. Området spärrades av på grund av säkerhets skäl medan handgranaten omhändertogs. Polisen och kustbevakningens personal har vid flera tillfällen arbetat vid dammen i förhoppningen om att hitta det skjutvapen som användes då en 53-årig vaktmästare blev skjuten i huvudet på Roskildevägen.

