Lindesberg: Singelolycka i Frövi

På eftermiddagen inkom larm om en trafikolycka på Hedvägen i Frövi. En personbil hade kört in i vägräcket och det var stopp i båda riktningarna på vägen. Ambulans har fört den person som fanns i bilen till sjukhus med okända skador uppger polisen.

