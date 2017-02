Klippan: Lastbil av vägen

En lastbil med släp körde på eftermiddagen av vägen på Riksväg 13 nära Gråmanstorp mellan Klippan och Östra Ljungby. Ingen person ska ha kommit till skada men Trafikverket uppger att det kommer att råda begränsad framkomlighet vid platsen under en tid.

