Norrköping Historien viktig under sportlovet



Det finns otroligt många aktiviteter att ägna sig åt under sportlovet, vecka 8, i minst i Norrköping. Idrott, synpunkter på nytt resecentrum, eller aktiviteter på bibliotek eller något av våra museer! Jag har valt att besöka Stadsmuseet för att få en bild av byggandet av en Bronsåldersby och valde onsdagens aktivitet kl 11 då jag trodde att byn växte efter hand! Men den byggs upp vid varje tillfälle, från en platta, till att speglade varje grupps tolkning! Alstren sparas dock.

Kan byggandet av en Bronsåldersby verkligen vara lockande? I ett otroligt dåligt förmiddagsväder under onsdagen så kom till Stadsmuseet och möter ett stort gäng ungdomar från Utterbergsskolans fritidsverksamhet i Kolmården. Ungdomarna jobbar febrilt vid de olika borden.



Hittar pedagogen Ellika Kyndel vid ett eget bord i full färd med att preparera material till eleverna, men lite senare så hade hon själv blivit så engagerad att hon byggde en liten båt till Bronsåldersbyn. Norrköpings Stadsmuseum hör till de många aktörer i Norrköping som skapar mervärden med sina många aktiviteter för kanske främst barn och ungdomar. Något som vi vanliga besökare inte uppmärksammar eller är medvetna om. Under sportlovsveckan så har, som ett exempel, Stadsmuseet nio tillfällen för byggande av en Bronsåldersby, Två tillfällen för romsk dans varav den första under tisdagen, haft väldigt många deltagare, och så har man haft en orientering under tak.

Byggarna av Bronsåldersbyn vid mitt besök idag, kom från Utterbersgskolans fritidsverksamhet i Kolmården. Utan att lyfta fram någon enskild så är jag verkligen imponerad av deras engagemang! Trots att man skulle bygga en Bronsåldersby så var det för en grupp viktigt att bygga en båtbrygga tillgänglig för funktionshindrade!

Dagens besök på Norrköpings Stadsmuseum bekräftar bara att det bland våra museer, bibliotek och vår kulturskola bedrivs en omfattande verksamhet för både historiska och kulturella upplevelser. Det finns många anda aktörer som också jobbar med dessa värden! Varje gång man får möjlighet besöka, den för allmänheten ofta okända, verksamheten som är riktad till barn och ungdomar så blir man berörd över hur ungdomarna går in för uppgiften och hur engagerade de är! Det finns verkligen hopp för framtiden, om vi vuxna inte förstör den! Text & foto: Sven Åke Molund

