Nybro: Inbrott i klädesbutik

En klädesbutik på Dunderbergsgatan i Nybro utsattes i natt för ett inbrott. Boende hörde glaskross och larmade polisen. En väktare som passerade förbi ertappade gärningsmännen när de höll på att göra inbrott. En av gärningsmännen attackerade då väktarens bil genom att krossa framrutan med en kofot. Väktaren skadades inte fysisk men kände sig hotad. Gärningsmännen flydde därefter i en blå större skåpbil. Anmälan är skriven både när det gäller inbrottet och hot mot tjänsteman. En brottsplatsundersökning ska genomföras under morgondagen. I nuläget oklart om något har blivit tillgripet från butiken uppger polisen.

