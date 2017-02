Gnesta: Kvinna skjuten av polis

Straxt före tre fick polisen in samtal från en anmälare som ville att polis skulle komma till Stjärnhov. Anmälaren angav inte närmare varför hon ville att polisen skulle komma. Klockan 03.47 en annan anmälare ringde också till polisen och berättade att en kvinna kommit till henne och sagt att hon ville att polisen skulle komma till platsen. Kvinnan bar enligt anmälaren på två knivar. Strax efter fyra var en polispatrull framme på platsen och träffar en tredje person som påvisar en lägenhet där polisen kan träffa kvinnan som vill ha kontakt med polisen. Polispatrullen går in i lägenheten. När poliserna kommer in ställer sig en kvinna upp. Hon har då en kniv i vardera handen och går raskt mot poliserna, som börjar backa undan. När poliserna backat ut i hallen är kvinnan så nära att en av poliserna tvingas skjuta ett skott mot kvinnan. Skottet träffar kvinnan i låret och hon faller omkull varefter poliserna tar kontroll över henne, tar bort knivarna och lägger ett förband på det blödande såret. Kvinnan är vid medvetande när hon förs till sjukhus med ambulans. Den skjutna kvinnan, som är i 40-årsåldern, är misstänkt för försök till dråp alternativt försök till grov misshandel skriver polisen på sin sida på morgonen.

