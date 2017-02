Norrköping: Ronja fick stipendium



Fonus Öst har instiftat ett Stipendium till Berit Malmqvists ära!

Berit Malmqvist är ju verkligen en eldsjäl som i många år arbetat för de svagas bästa. Hon kan ju betraktas som Vrinnevisjukhusets räddare och numera Barndiabetesfondens stora ambassadör. För de flesta kanske ändå mest känd från musikscenerna och inte minst från anrika teatern Arbis. Fonus Öst har tagit fasta på Berits engagemang för utsatta och inrättat ett stipendium till Berit Malmqvists ära.

Stipendiet, på kronor 25.000:-, gick i år till en ung eldsjäl och medmänniska, Ronja Kyndel med följande motivering som Tony Mellgren från Fonus läste upp: ”I en tid då vindarna känns allt kyligare, är Ronja Kyndel ett värmande exempel. Med ett stort hjärta driver hon ett flertal projekt, som skänker livshopp och glädje. Oavsett om det är sommarläger eller julklappar till barn eller arbetet inom Rädda Barnen och den ideella föreningen Good news of Norrköping, så sker allt med samma passion och engagemang. Ronja reagerar på all form av orättvisa i vår värld. Just därför känns det här priset som en ovanligt rättvis handling.” För Ronja Kyndel är alla människor lika mycket värda. Inte bara i hennes tankar utan också i det hon gör i sina handlingar. Särskilt är hon engagerade i barn och unga som faller utanför de sociala skyddsnäten.

Vid en liten ceremoni på Fonus Öst i Norrköping så tog Ronja Kyndel emot check och hyllningar och Berit Malmqvist försäkrade att det inte fanns någon, i år, värdigare stipendiat! Ronja var en mycket rörd och värdig vinnare! Och Tony Mellgren för Fonus sammanfattade med: ”Ett stort grattis till Ronja Kyndel. Fortsätt i samma anda. Vi är mycket glada över att det finns engagerade medmänniskor som du” Det är andra året som Fonus Öst delar ut stipendiet och 2016 fick artisten Marcus Fyrberg stipendiet till Berit Malmqvists ära. Text & foto: Sven Åke Molund.

