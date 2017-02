Motala: Singelolycka på riksväg 34

Polis, räddningstjänst och ambulans larmades ikväll till en trafikolycka på riksväg 34, strax före akvedukten vid Borensberg i Motala kommun. En bil ska ha kört i diket. Polisen uppger att föraren som färdades ensam i fordonet fördes i ambulans till sjukhus och ska ha klarat sig utan allvarligare skador.

