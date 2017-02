Skellefteå: Man anträffad död

Polisen har under dagen letat efter en man i 50-årsåldern som anmäldes försvunnen under morgonen. Mannen sågs senast i tisdags och efter att polisen sökt i närområdet och på platser där mannen tidigare befunnit sig, togs under eftermiddagen beslut om att inleda en sökinsats enligt Lagen om skydd mot olyckor. Vid 18:30-tiden i kväll påträffades mannen avliden. Polisen misstänker inget brott.

Both comments and pings are currently closed.