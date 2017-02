Varberg: Kraftig villabrand

Räddningstjänsten larmades klockan 10.44 till en bostadsfastighet på Eskilsgatan där det börjat brinna i en lägenhet ovanför en restaurang. När man kom på plats lyckades man rädda en kvinna och ett barn ur lägenheten och en större räddningsstyrka finns på plats och bekämpar branden. Det är ännu oklart om det fanns ytterligare personer i bostaden.

