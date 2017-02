Rättvik: Buss och lastbil i krock

En buss och en lastbil har kolliderat på Dalhallavägen norr om Sätra utanför Rättvik. Räddningsenheter är på väg till platsen och det finns ännu inga uppgifter hur många som färdats i bussen och om någon av dessa har skadats

Both comments and pings are currently closed.