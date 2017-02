Åre: Räddningsinsats i Vålådalen

Klockan 16.49 fick polisen in ett samtal via den nödtelefon som finns mittemellan Gåsenstugan och Stendalsstugan, Vålådalen. Det är mycket dåligt väder på platsen och de två personerna saknar utrustning för övernattning. De gör själva den bedömningen att det behöver någon form av hjälp för att klara sig. Efter analys av läget så beslutar polismyndigheten att fjällräddare ska larmas med uppdrag att undsätta de nödställda.

