Hässleholm: Singelolycka på riksväg 23

En singelolycka inträffade i kväll på riksväg 23 i höjd med Norra Mellby utanför Hässleholm. En personbil ska ha kört av vägen och samtliga som färdades i fordonet ska ha kunnat ta sig ur och klarat sig utan allvarligare skador.

