Tingsryd: Brand i vardagsrum

Räddningstjänsten fick straxt straxt efter ett rycka ut till en villa på Stationsvägen i Fridafors utanför Tingsryd där det börjat brinna i vardagsrummet till en villa. Tre personer vistades i villa och försökte släcka branden själva. De togs omhand och kontrollerades av ambulanspersonal på plats.

