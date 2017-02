Norrköping: Robin Hood intar Skandiateatern



Norrköpings fritidsgårdar och Kulturskolan har som tradition att arbeta tillsammans med olika projekt som kan samla ungdomar från alla håll i kommunen. Samarbetet brukar årligen bli en föreställning som erbjuds allmänheten att ta del av. Efter att ha spelat på Arbis och några år i Hagebyhus så landar man nu mitt i Norrköpings centrum – gamla anrika Skandiateatern.

Årets samarbete mellan Kulturskolan och fritidsgårdarna har samlat cirka 45 ungdomar från hela kommunen. Ett par repetitioner återstår och ett genrep innan allt är klart för att släppa in publiken! Robin Hood är den korta titeln på musikteaterföreställningen. Robin Hood är ju en sagofigur, eller möjligen en sann figur, som vi alla har en relation till!

Ursprunget sägs vara en fredlös stråtrövare i 1200-talets England och över tid har Robin Hood fått olika roller i gestaltningarna. Men redan på 1200-talet så kom hans käresta Marion med i handlingarna. Vi kan avslöja att hon finns med i denna föreställning också!

Föreställningarna på Skandiateatern har premiär onsdagen den 1 mars och kommer att spelas för publik sammanlagt 6 föreställningar. Under torsdagen var det dags för den första repetitionen på scenen i Skandiateatern, och vi ska inte gå händelserna i förväg och berätta om handlingen som bearbetats av Annika Svensson och Pia Molin.

Det är en handling som innehåller musik, dans och berättelser. Man riktigt känner hur dessa ungdomar går in för sina roller och hur deras intresse för sång, dans och teater kommer fram. Bakom skådespelarna finns också en orkester som stöttar på ett mycket bra sätt. Man måste peka på att detta är ett väldigt bra projekt där man låter ungdomar från olika fritidsgårdar mötas för att tillsammans arbeta fram en musikteaterföreställning! När man ser vilka tekniska resurser som används för föreställningen så blir man glad när man hör att man fått stöd av Kulturrådet till scen och teknik! Det är också tidsenliga kläder som skådespelarna bär och merparten är sydda av Viktoria Ahlin på Kulturskolan men några ”praktkläder” är lån från Östgötateatern. Det blir inte någon recension förrän föreställningen har premiär, men besöket på denna repetition ger en aning om att det kommer att bli rosor som delas ut av recensenterna! Än en gång visas exempel på den otroligt breda verksamhet som finns i Norrköping med Kulturskolan som en av de inblandade aktörerna. Vi norrköpingsbor ska vara stolta över vår Kulturskola! Redan kan man nog lugnt säga att ett besök är väl värt den blygsamma kostnaden som biljettpriset utgör! Text & foto: Sven Åke Molund

