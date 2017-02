Linköping: Brand i lägenhet

Räddningstjänsten fick i natt rycka ut till ett servicehus på Stenåldersgatan i Linköping där det ska börjat brinna i en lägenhet. Enligt räddningstjänsten ska det vara en fullt utvecklad brand och det finns inga uppgifter om någon person kommit till skada vid händelsen.

