Strängnäs: Grov misshandel

Två män, 30-31 år, geps i natt efter en grov misshandel av en annan man, 26 år på Nygatan i Strängnäs. Gärningsmännen har misshandlat målsägaren med upprepade sparkar och slag. Det fanns ett par vittnen till misshandeln och som larmade till polisen. Målsägaren omplåstrad på plats av sjukvårdspersonal men behövde inte följa med till sjukhuset.

