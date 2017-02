Nyköping: Två fall av misshandel

Klockan 02:50 anträffades en blodig man på Östra Kvarngatan i Nyköping. Denne hade blivit misshandlad av för honom okända gärningsmän, 3-4 st. Målsäganden, 30 år, har blivit utsatt för en grov misshandel genom att han blivit slagen med knytnävar, sparkad i huvudet och fått en stor sten kastad i huvudet. Målsägaren kördes av polispatrull till akuten på Nyköpings Lasarett.

Klockan 03:21 anträffades ytterligaren en blodig man på Skjutsaregatan i Nyköping, denna hade också blivit misshandlad av för honom okänd gärningsman. Mannen kördes av ambulans till akuten på Nyköpings Lasarett. Det finns i nuläget inget som tyder på något samband mellan dessa misshandelsfall uppger polisen.

