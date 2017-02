Sollefteå: Singelolycka utanför Näsåker

En singelolycka inträffade på morgonen vid Rå, Näsåker. En personbil med fyra personer sladdade av vägen. Vid framkomsten kunde man snabbt konstatera att ingen person var skadad och en spårig vägbana kan ha bidragit till olyckan.

