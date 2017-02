Storuman: Lavin gick i Trappfjäll

Straxt efter halv två kom uppgifter om att en lavin gått vid Boksjön,Trappfjäll. Enligt de första uppgifterna ska lavinen dragit med sig en snöskoter. Enligt preliminära uppgifter så är det ingen person som har försvunnit i lavinen. Fjällräddare och helikopter är larmade. Just nu pågår informationsinhämtning för att säkerställa om någon saknas eller inte. Uppdatering kl 15:04 Två män har dragits med i lavinen men lyckats undkomma med mindre skador. Den ena skotern är kvar i lavinområdet. Det finns inga indikationer på att någon fler person ska ha befunnit sig i området för lavinen. Polisens fjällräddare och helikopter är framme på platsen. Eftersom det går flera mindre laviner i området har polisens insatschef beslutat att ingen personal tills vidare ske bege sig in i lavinområdet. Polisen avvaktar lavinhundar för att kunna söka igenom området.

Both comments and pings are currently closed.