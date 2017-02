Norrköping: Försvunnen kvinna

Polisen letar efter en kvinna som har försvunnit från sin bostad på Luntgatan i Norrköping. Hon försvann vid 18-tiden. Kvinnan är dement, född 1944, iklädd röd jacka, blåa byxor och en ljus toppluva. Hon pratar norska. Alla iakttagelser mottages tacksamt skriver polisen.

