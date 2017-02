Ronneby: Två förda till sjukhus

Uppdatering: Två personer uppges ha förts i ambulans till sjukhus i samband med lägenhetsbranden i Kallinge utanför Ronneby. När brandkåren kom på plats brann det i en lägenhet på nedre botten. Hur allvarliga skador de drabbade ådragit sig är oklart.

Both comments and pings are currently closed.