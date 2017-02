Umeå: Försvunnen person

Polisen söker en man som gått vilse. Mannen hade varit på fest i Kroksjö, men kommer inte ifrån byn som ligger ca 3 mil norr om Umeå. Han ska enligt uppgift ha gått vilse. LSO (lagen om skydd mot olyckor) har inletts efter beslut av polisens vakthavande befäl. Mannen är hemmahörande i Umeå. Om man gjort några iakttagelser som kan ha med mannen att göra, ring polisen på 114 14 (för icke brådskande tips) eller 112 (för akuta tips).

