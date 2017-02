Sala: Byggnaden övertänd

Uppdatering: Huset som brann i Ransta söder om sala tidigare skall vara en obebodd tegelbyggnad. När räddningstjänsten kom till platsen så var byggnaden övertänd och man kunde inte gå in i byggnaden. Inga personer skall ha kommit till skada. En bil som stod parkerad vid byggnaden fattade eld och blev förstörd.

