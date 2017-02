Växjö: Grov misshandel

Polis och ambulans larmades tidigt på söndagsmorgonen till Västra Esplanaden med anledning av en man som har blivit misshandlad med basebollträ av okända gärningspersoner. Mannen, född -88, förs med ambulans till sjukhus. Ingen misstänkt gärningsperson har gripits på söndagsmorgonen uppger polisen.

