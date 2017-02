Riksgränsen: Lavin gick på Nordalsfjället

Det har gått en lavin i Riksgränsen vid Nordalsfjället som ligger nära skidanläggningen. Nordalsfjället är ett av de mest populära fjällen för offpiståkning uppger SVT Norrbotten. Larmet om att det gått en lavin på Nordalsfjället i Riksgränsen kom vid 13:30-tiden på söndagen. Det är ännu oklart om någon har dragits med i lavinen.

