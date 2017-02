Falun: Polis sköt pistolman

Klockan 16:24 inkom larm om att det hörts vad som verkade vara skott från ett vapen från en villa i Korsarvet. I villan är en kvinna, f. -43, och hennes son, f. -74, mantalsskrivna. Initialt misstänks att kvinnan kan ha utsatts för brott. En händelseutveckling vidtar som bland annat leder till att kvinnan kan tas omhand oskadad utanför huset, där sonen finns kvar inne. 18:30 kommer mannen ut ur huset. Han uppfattas som ej samarbetsvillig, och att han medför en pistol. Händelseutvecklingen leder till att polisen avlossar verkanseld mot mannen, som träffas i benet. Han ges vård omgående av ambulanspersonal på platsen. Mannen är nu formellt gripen misstänkt för grovt vapenbrott och hot mot tjänsteman. Polisens avlossande av tjänstevapen kommer att bli föremål för sedvanlig utredning. Informationen ovan baseras på initial information. Förundersökningen är i sin linda, och det återstår mycket polisarbete innan klarhet kan fås i vad som hänt. Platsen har spärrats av för teknisk undersökning skriver polisen på sin sida.

