Nybro: Lastbil med släp av vägen

Polis, ambulans och räddningstjänst kallades ikväll till Slättingebygd norr om Nybro med anledning av en singelolycka med en lastbil. Lastbilen ligger helt utanför vägen och stör inte trafiken. Lastbilen kommer att bärgas vid ett senare tillfälle. Det har inte framkommit om någon person behövde föras till sjukhus.

