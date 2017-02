Sunne: Trafikolycka på E45

En trafikolycka inträffade i natt på E45 nära Spelnäs norr om Sunne. En timmerbil och en personbil uppges ha kolliderat. Det finns inga uppgifter om hur det gick för de inblandade. Trafikverket uppger att det råder begränsad framkomlighet även under morgonen.

Both comments and pings are currently closed.