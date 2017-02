Stockholm: Gångtrafikant blev påkörd – avled

En olycka mellan ett fordon och en gångtrafikant inträffade på eftermiddagen på Södermalm i Stockholm på eftermiddagen. Polisen som är på plats har talat om att olyckan påverkar trafiken och de leder om trafiken på vägarna runt om olycksplatsen. Olyckan ska ha skett mellan ett arbetsfordon och gångtrafikant på Ringvägen mellan ett sjukhus och Skanstull. Polisen som har pratat med ambulanspersonalen har fått veta att gångtrafikanten är avliden. Arbetsfordonet kommer tas i beslag och ingå i den utredning som polisen gör för att ta reda på hur olyckan gick till samt om någon har gjort sig skyldig till brott.

