Norrköping: Trafikolycka på S:t Persgatan

Polisen fick på eftermiddagen in samtal om en trafikolycka på S:t Persgatan i Norrköping. En bilist ska ha kört in i en bildörr som plötsligt öppnades. Inga personskador har rapporterats. Parterna löser frågan med skadeanmälan till sina respektive försäkringsbolag uppger polisen.

