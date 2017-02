Täby: Rån mot Guldsmedsbutik

En personbil körde ikväll in i en Guldsmedsbutik i Täby. Enligt vittnen ska det röra sig om flertalet gärningspersoner. Gärningspersonerna ska ha lastat gods i big bag-säckar och lämnat platsen i ett fordon. Enligt vittnen ska gärningspersonerna ha haft något form av vapen. Enligt de initiala uppgifterna ska ingen i personalen ha skadats i samband med rånet. Polisen uppger en stund senare att man gripit två av gärningsmännen men två är fortfarande på fri fot.

