Vara: Lastbilsolycka på E20

En lastbilsolycka har inträffat på E20 norr om Vara nära Lidan. Olyckan ska ha inträffat i södergående körfält och räddningsenheter är på väg till platsen. Trafikverket uppger att det just nu råder mycket begränsad framkomlighet.

