Malmö: En skadad av handgranat

En uppringare larmade polisen i kväll och berättar att någonting exploderat på en tomt på Folksångsgatan i Malmö. Polispatruller skickas till platsen för kontroll. Inledningsvis finns inga uppgifter om att någon har kommit till skada och vad som har exploderat är oklart. En person har fått splitterskador i ett ben och förs med ambulans till sjukhus för kontroll. Tekniker från det nationella bombskyddet är på väg till platsen. Fynd på platsen och skadorna på person och fastighet tyder på att en handgranat har exploderat. Ärendet rubriceras som mordförsök.

