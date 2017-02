Norrköping: Efterföljande på E4

En polispatrull på E4 vid Strömsfors, Norrköpings kommun larmade på förmiddagen om en bil som inte stannat på polisens uppmaning. Bilen körde i uppskattningsvis 200 km/h norrut. Flera polispatruller larmades ut för att få stopp på bilen. Bilen närmade sig Nyköping men ska sedan ha vänt söderut på mindre vägar. Polisen fick sedan ett nytt samtal om att den ska ha setts i Krokek. Lite senare kunde fordonet observeras och med hjälp av en polisbil stoppades bilen på Strandvägen vid Getå, Norrköpings kommun. Både bilen som flydde och polisbilen fick plåtskador och behövde bärgas från platsen. Flera andra polispatruller som deltagit i insatsen anslöt kort efteråt. I den flyende bilen fanns en person, en man i 45-årsåldern. Han är misstänkt för drograttfylleri och grov vårdslöshet i trafik. Mannen har förts till Vrinnevisjukhuset för provtagning.

Both comments and pings are currently closed.