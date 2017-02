Nordmaling: En gripen för olaga hot

Polisen kallades ikväll till där det uppstått ett större bråk. Enligt uppgifter till polisen ska mellan sex till sju personer ha bråkat med varandra och stämningen ska ha varit hotfull. Enligt uppgifter till polisen ska ingen ha skadats vid bråket. När polisen anländer är det lugnt på platsen, men en man i 25-års åldern grips misstänkt för olaga hot och övergrepp i rättssak.

Both comments and pings are currently closed.