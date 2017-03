Svedala: Detonation vid byggnad

En fastighet i centrala Svedala utsattes i natt för någon form av sprängning. Boende i huset vaknade av en hög smäll och larmade polisen. Patrull kunde konstatera skador på fastigheten som tyder på en explosion. Inga personer är skadade och personal från nationella bombskyddet kallades till platsen.

