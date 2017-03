Årjäng: Lastbilsolycka utanför Töcksfors

En lastbilsolycka har inträffat på förmiddagen på E18 straxt utanför Töcksfors. Det råder just nu begränsad framkomlighet och omlastning kommer att ske före bärgningsarbetet inleds vilket kommer att påverka trafiken.

