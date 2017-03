Halmstad: Rånförsök mot Apotek

Vid Vallås centrum är det en man som försökt råna Apoteket Vipan utan att lyckas. Mannen hade en avslagen flaska i handen som han hotade personalen med och uppgav att han vill ha medicin. Han får inte detta och avviker från platsen på en rosa damcykel. Ingen i personalen kom till skada uppger polisen.

