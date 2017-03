Sundsvall: Misstänkt farligt föremål

Polisen kallades på eftermiddagen till Kalmarvägen i Sundsvall efter att man fått tips om farligt föremål på platsen Enligt preliminära uppgifter har polispatrullen anträffat något som kan vara del av en sk ”dynamitgubbe”. Läget fryses och vi tar kontakt med polisens bombgrupp (Stockholm). En lägenhet evakueras av säkerhetsskäl och en avspärrning om ca 50 upprättas uppger polisen.

