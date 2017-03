Malmö: Hotfull man greps

Polisen skickade flera patruller till Claesgatan i Malmöstadsdelen Möllevången. Efter en stor polisinsats kunde en man stoppas och ett vapen beslagtas. Enligt vittnen ska mannen först ha gått in i en Netto-butik och visat vapnet. Med hjälp av allmänheten kunde polisen lokalisera mannen och anträffade honom på en gata i närheten. Platsen genomsöktes även med hundpatrull och mannen är misstänkt för olaga vapeninnehav.

