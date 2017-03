Norrköping: Brand vid Hagebystallet

Räddningstjänsten har larmats till stallet i Hageby där en person på håll uppger att denne ser att det brinner i någon form av byggnad. Vad för byggnad det handlar om är ännu oklart. Uppdatering: Enligt uppgifter ska det vara Vrinnevi motionscenter som brinner. Byggnaden är helt övertänd och räddningstjänst ser nu till att branden inte sprider sig till intilliggande byggnader.

